लखनऊ के पॉश इलाके में दिनदहाड़े तड़तड़ाईं गोलियां, 10 राउंड फायरिंग से दहला गोमतीनगर विस्तार; कारोबारी ने भागकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ग्रीनवुड अपार्टमेंट के नजदीक सोमवार शाम स्कार्पियो सवार दो युवकों ने विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बलिया निवासी उपेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने दो तमंचों से दस से अधिक गोलियां चलाईं। किसी तरह मौके से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी।

उपेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, सोमवार शाम वह जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ग्रीनवुड अपार्टमेंट के नजदीक चाय पीने गए थे। इसी दौरान स्कार्पियो सवार दो युवक वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर दोनों युवकों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि युवकों ने पहले गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर दोनों ने तमंचे निकाल लिए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी।