लखनऊ के पॉश इलाके में दिनदहाड़े तड़तड़ाईं गोलियां, 10 राउंड फायरिंग से दहला गोमतीनगर विस्तार; कारोबारी ने भागकर बचाई जान
लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास स्कार्पियो सवार दो युवकों ने एक कारोबारी पर दस से ...और पढ़ें
HighLights
गोमतीनगर विस्तार में स्कार्पियो सवार युवकों ने की फायरिंग।
कारोबारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने भागकर अपनी जान बचाई।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, मामले की जांच जारी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ग्रीनवुड अपार्टमेंट के नजदीक सोमवार शाम स्कार्पियो सवार दो युवकों ने विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बलिया निवासी उपेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने दो तमंचों से दस से अधिक गोलियां चलाईं। किसी तरह मौके से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी।
उपेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, सोमवार शाम वह जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ग्रीनवुड अपार्टमेंट के नजदीक चाय पीने गए थे। इसी दौरान स्कार्पियो सवार दो युवक वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर दोनों युवकों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि युवकों ने पहले गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर दोनों ने तमंचे निकाल लिए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी।
पीड़ित का दावा है कि हमलावरों ने दो तमंचों से दस से अधिक गोलियां चलाईं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। वह किसी तरह मौके से भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी।
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इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार गौरव बाजपेयी ने बताया कि पीड़ित के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटनास्थल और आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अन्य माध्यमों से भी गोली चलने की पुष्टि कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।