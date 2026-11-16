लखनऊ : भाई की मौत के बाद बैंक खाते से गायब हुए 45 लाख, फर्जी पत्नी और सौतेला बेटा बनकर संपत्ति हड़पने का आरोप

जागरण टीम, लखनऊ। सरोजनीनगर में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके बैंक खातों और निवेश की रकम के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृतक के बैंक खातों से करीब 45 लाख रुपये की रकम निकाल ली गई।

इतना ही नहीं, खुद को मृतक की पत्नी और सौतेला बेटा बताकर कुछ लोग उसकी संपत्ति और वित्तीय अधिकारों पर भी दावा कर रहे हैं। मामले में मृतक की बहन सुमन तिवारी ने तीन नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सरोजनीनगर थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी देने की धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई है।



सुमन के मुताबिक उनके भाई सत्येन्द्र कुमार तिवारी की आठ नवंबर 2025 को मृत्यु हो गई थी। वह उनकी चल-अचल संपत्ति की इकलौती वारिस और विधिक नामिनी हैं। भाई की मृत्यु के बाद जब उन्होंने बैंक खातों का स्टेटमेंट निकलवाया तो कई संदिग्ध लेनदेन सामने आए। आरोप है कि अश्वनी उपाध्याय ने मृतक के एक्सिस बैंक खाते से 20 हजार और 400 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर किए।

वहीं, मृतक के जेरोधा डीमैट खाते से 29 लाख 64 हजार 38 रुपये बैंक आफ इंडिया के खाते में ट्रांसफर किए गए। इसमें से करीब 14 लाख 79 हजार रुपये निकाल लिए गए। इसके अलावा मृतक के एसबीआइ क्रेडिट कार्ड से 41,900 रुपये के अनधिकृत लेनदेन किए जाने की जानकारी मिली। शिकायत में सबसे गंभीर आरोप बैंक खाते को दोबारा खुलवाने की कोशिश का है। सुमन के मुताबिक सत्येन्द्र की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद बैंक आफ इंडिया का खाता बंद हो गया था।

इसके बावजूद उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से फोन कर खुद को सत्येन्द्र कुमार तिवारी बताते हुए खाता दोबारा खुलवाने का प्रयास किया गया। बैंक से मिली जानकारी के आधार पर इसमें अश्वनी उपाध्याय की भूमिका होने का आरोप लगाया गया है।



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