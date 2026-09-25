अक्टूबर के अंत तक चमकेंगी लखनऊ की सड़कें, मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दी आखिरी डेडलाइन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मंडल की चिन्हित सड़कों को अक्टूबर माह के अंत तक गड्ढामुक्त किया जाए। साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित प्रकरणों का 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत निस्तारण करें। इन दोनों कार्यों को लेकर किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शुक्रवार को आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों की उन सड़कों को जो पीडब्ल्यूडी की हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश दिए।