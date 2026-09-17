मोबाइल की किश्त न भरने पर युवक को बंधक बनाकर निकाला खून, दो रिकवरी एजेंट गिरफ्तार; मुख्य आरोपी पर 25000 का इनाम

जागरण टीम, लखनऊ। मोबाइल की बकाया किस्त वसूलने के लिए फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने युवक को बंधक बनाकर उसका खून तक बिकवा दिया था। खून बेचने से मिले रुपये में से पेट्रोल का खर्च निकालने के बाद बची रकम से आरोपितों ने पार्टी की।

निगोहां पुलिस ने मामले में फाइनेंस कंपनी के दो आरोपितों अनिकेत सिंह उर्फ काका और सुशांत शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपित शुभम सिंह पर डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शुभम एक कंपनी में रिकवरी एजेंट का एरिया हेड है।



डीसीपी दक्षिणी के मुताबिक, राजारामखेड़ा गांव निवासी नेवल कुमार ने फाइनेंस पर 30,500 रुपये का मोबाइल खरीदा था। उसकी 2,607 रुपये की किस्त बकाया थी। आरोप है कि आठ सितंबर को शुभम सिंह अपने साथी के साथ युवक के घर पहुंचा। मोबाइल की किस्त जमा कराने के लिए उसे दुकान ले जाने का झांसा दिया और अपने साथ ले गए।

इसके बाद आरोपित युवक को बुद्धेश्वर स्थित समाधान चैरिटेबल ब्लड सेंटर ले गए। वहां डरा-धमकाकर उसका एक यूनिट खून निकलवाया गया। खून बेचने से मिले रुपये आरोपितों ने खुद रख लिए। खून निकलवाने के बाद आरोपित युवक को शुभम के घर ले गए। वहां करीब चार दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उससे घर के काम कराए गए।

आरोप है कि हथौड़ा पकड़ाकर दीवार का प्लास्टर भी तुड़वाया गया और मारपीट की गई। 12 सितंबर को पीड़ित के भाई राजू से आनलाइन 2,799 रुपये जमा कराने के बाद युवक को छोड़ा गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।



पांच हजार रुपये में खून निकलवाने की सेटिंग