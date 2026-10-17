राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी, एक सप्ताह में 66 मामले दर्ज; इंदिरानगर सबसे अधिक प्रभावित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बदलते मौसम में संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मच्छर जनित बीमारी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हर दिन नए मामले देखने का मिल रहे हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक डेंगू के कुल मामलों की संख्या 66 हो चुकी है।

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर दिन अलग-अलग इलाकों में सर्वेक्षण और जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है और उन्हें बीमारी से बचने के उपाय बताए जा रहे है।