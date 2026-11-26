जागरण संवाददाता, लखनऊ। नया राशन कार्ड बनवाने वाले नए परिवारों के साथ पुराने कार्डधारकों की भी ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। ऐसे में सत्यापन के बाद ही उन्हें राशन मिलेगा। लखनऊ में 15 हजार नए और लगभग इतने ही पुराने राशन कार्डधारकों की केवाईसी नहीं हुई है। इन्हें शीघ्र सत्यापन के लिए कहा गया है।

खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही नए राशन कार्ड पर खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा। परिवार के किसी सदस्यों की ई-केवाईसी लंबित रहने पर राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। ई-केवाईसी कराने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। कार्डधारक अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता यानी कोटेदार की दुकान पर जाकर ई-पास (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल) मशीन के माध्यम से परिवार के सदस्यों का सत्यापन करा सकते हैं।