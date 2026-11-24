राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर राना भाई के निर्देश पर लखनऊ आए पंजाब के तीन आरोपितों को शुरुआती टास्क के लिए पांच से छह हजार रुपये दिए गए थे।

टारगेट पूरा करने पर तीन लाख रुपये देने का लालच दिया गया था। एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपितों को छोटी रकम देकर तैयार किया गया और आगे बड़ी रकम का भरोसा देकर टारगेट पूरा कराने की योजना थी।

गगनदीप सिंह, रजत कुमार और क्रिश को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तीनों इंटरनेट मीडिया पर इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आए थे। बाद में वाट्सएप पर बातचीत होती थी। लखनऊ पहुंचने के लिए 2585 रुपये भेजे गए थे, जबकि ठहरने और अन्य खर्चों के लिए भी रकम उपलब्ध कराई गई थी। तीनों को लखनऊ में पुलिस या सेना के जवान की टारगेट किलिंग का टास्क दिए जाने की बात सामने आई थी। तीनों की सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड 17 नवंबर से 23 नवंबर शाम छह बजे तक थी।

एटीएस को पूछताछ में हथियार पहुंचाने वाले स्थानीय मददगार के बारे में भी जानकारी मिली है। आरोपितों ने उसका हुलिया बताया है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है। मोबाइल से मिले चैट, वीडियो, तस्वीरों और संदिग्ध यूजर आइडी की जांच की जा रही है।