जागरण संवाददाता, लखनऊ। भवन कर, जलकर और सीवर कर में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी गई है, जो 14 नवंबर को खत्म हो गई थी।

भवन स्वामी आवेदन करने के बाद 15 जनवरी 2027 तक भुगतान भी कर सकेंगे, लेकिन सोमवार को भी सर्वर के काम न करने से भवन स्वामियों को लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। भवन कर में जहां ब्याज से राहत मिलेगी तो जलकर, सीवर कर और जलमूल्य पर भी लाभ मिलेगा।

एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत नगर निगम लखनऊ के भवन स्वामियों को लंबित गृहकर के साथ जलकल विभाग से संबंधित बकाया जलकर, सीवर कर एवं जलमूल्य में भी सरचार्ज माफ हो जाएगा। 14 नवंबर को अंतिम दिन 1,144 आवेदन किए गए थे और 210 लोगों ने 35.63 लाख रुपये जमा किए थे।