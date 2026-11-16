ओटीएस में करदाताओं को मिली 4.27 करोड़ की छूट, गोरखपुर में योजना का लाभ के लिए 36 हजार से अधिक आवेदन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकाया गृहकर जमा करने में करदाता रुचि दिखा रहे हैं। योजना के तहत रविवार 15 नवंबर तक दोनों पोर्टल पर कुल 36,311 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,284 संपत्तियों के करदाताओं ने बकाया गृहकर जमा कर दिया है।

खास बात यह है कि योजना के तहत करदाताओं को अब तक कुल 4.27 करोड़ रुपये की छूट मिल चुकी है। वहीं, नगर निगम के खाते में 8.96 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर ने बताया कि शासन के पोर्टल पर 29,286 आवेदन आए हैं। इनमें से 964 संपत्तियों का भुगतान हुआ है। इन करदाताओं को 3.55 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। इस पोर्टल के माध्यम से 6.08 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।

वहीं, नगर निगम के अपने पोर्टल पर 7,025 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहां 1,320 संपत्तियों के करदाताओं ने भुगतान किया है। इन्हें 71.82 लाख रुपये की छूट मिली है। इस पोर्टल के माध्यम से 2.88 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।