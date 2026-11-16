जागरण संवाददाता, वाराणसी। आम का रंग अब सिर्फ पीला और हरा ही नहीं रहेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्यान विशेषज्ञ आम की ऐसी 35 देशी-विदेशी किस्मों के मदर प्लांट विकसित कर रहे हैं, जिनके फल लाल, बैंगनी, गुलाबी और नीले रंगों में नजर आएंगे। जापान के विश्व प्रसिद्ध मियाजाकी से लेकर थाईलैंड के ब्लैक थंडर और आल टाइम जैसी किस्में इस पहल का हिस्सा हैं।

इसका उद्देश्य आम की विविधता बढ़ाने के साथ किसानों को ऐसी उन्नत किस्मों से जोड़ना है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास पहचान और मांग है। इससे भविष्य में आम की खेती को अधिक लाभकारी बनाने और निर्यात की नई संभावनाएं तलाशने का रास्ता खुलेगा।

योजना है कि अगले वर्ष गर्मी तक इनकी पौध किसानों को उपलब्ध कराई जाए। इससे पूर्व विश्वविद्यालय मुख्य रूप से लंगड़ा, दशहरी, चौसा, आम्रपाली, फजली, बीजू और रामकेला जैसी पारंपरिक किस्मों के पौधे तैयार कर किसानों तक पहुंचाता रहा है। अब इस दायरे को बढ़ाकर दुर्लभ और विदेशी किस्मों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसमें जापान का मियाजाकी आम खासा चर्चित है। गहरे लाल-बैंगनी रंग, मिठास और विशिष्ट पहचान के कारण इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। वहीं, थाईलैंड का ब्लैक थंडर अपने गहरे रंग और खास बनावट के लिए प्रसिद्ध है। आल टाइम भी वहां की लोकप्रिय किस्म है। इनके साथ अन्य रंगीन और विशिष्ट गुणों वाले आमों के मदर प्लांट विकसित किए जा रहे हैं।