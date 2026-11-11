लखनऊ में 1.94 करोड़ से बनेंगे 47 छठ पूजा स्थल, नए घाट-पूजा कुंड और बैरिकेडिंग का काम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। छठ महापर्व से पहले शहर के पूजा स्थलों को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने 47 स्थानों की कार्ययोजना तैयार की है। वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित इस योजना पर कुल 194.01 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें नए घाट और पूजा कुंड बनाने, पुराने घाटों की मरम्मत, पाथवे, इंटरलाकिंग, रेलिंग, बैरिकेडिंग, रैंप, रंगाई-पुताई और सौंदर्यीकरण के काम शामिल हैं।

प्रमुख घाटों पर म्यूरल और 3डी पेंटिंग के साथ टेंट, पंडाल, मंच और साउंड सिस्टम की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। मुख्य अभियंता महेश चंद्र वर्मा ने बताया कि सभी घाटों को समय से पहले ठीक करने को कहा गया है।



लक्ष्मण मेला मैदान में 6.76 लाख रुपये से मरम्मत, व्यू कटर, ग्रीन नेट और कोटा स्टोन की घिसाई होगी। कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड के तीन पार्कों में टाइल्स, गेट, ग्रिल और दीवारों की मरम्मत पर 2.93 लाख रुपये खर्च होंगे।

राजाजीपुरम के बी ब्लाक डबल पुलिया स्थित छठ पूजा पार्क में 7.75 लाख रुपये से पाथवे, चेकर टाइल्स और 3डी पेंटिंग होगी। लाला लाजपत राय वार्ड के दो पार्कों में पिट निर्माण के लिए 4.71 लाख रुपये रखे गए हैं। मालवीय नगर, रेलवे कालोनी ऐशबाग, नेहरू नगर कल्याण मंडप और राजाबाजार में भी मरम्मत और रंगाई-पुताई होगी।

9.61 लाख से लगेंगी रेलिंग और इंटरलाकिंग टाइल्स



गोमती किनारे कदम रसूल वार्ड के साझिया घाट पर 7.64 लाख रुपये से बैरिकेडिंग, रैंप और सिविल कार्य होंगे। अयोध्यादास द्वितीय वार्ड में बैरल नंबर-02 के पास घाट सुधार पर 4.21 लाख रुपये खर्च होंगे। झूलेलाल वाटिका में ग्रिल मरम्मत और अन्य कामों के लिए 9.99 लाख, जबकि वहां तक पहुंच मार्ग के लिए 4.40 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। निजामपुर में 7.98 लाख रुपये से नया घाट बनेगा। लोलाई तालाब पर 9.61 लाख रुपये से रेलिंग और इंटरलाकिंग टाइल्स लगेंगी।



सरोजनी नगर प्रथम के सात स्थलों पर 6.99 लाख रुपये से मरम्मत होगी। सरोजनी नगर द्वितीय के बंधुआ तालाब और सिपेट चौराहे के पास क्रमशः 1.90 लाख और 1.98 लाख रुपये खर्च होंगे। बरहा रेलवे कालोनी में 1.98 लाख, चित्रगुप्त नगर के चार स्थलों पर 2.87 लाख, केसरीखेड़ा के पांच स्थलों पर 7.29 लाख और गीतापल्ली के दो स्थलों पर 5.27 लाख रुपये से सुधार होंगे।

हैदरगंज तृतीय के जेबी गार्डन, गोविंद नगर तालाब और नरपत खेड़ा के भुइयन देवी मंदिर तालाब में मरम्मत-पेंटिंग होगी। आलमनगर के गोरिल्ला तालाब तक पहुंच मार्ग भी सुधरेगा।



काला कोठी घाट पर म्यूरल पेंटिंग, टेंट, मेज-कुर्सी और मरम्मत के लिए 9.84 लाख रुपये, कुड़ियाघाट पर म्यूरल पेंटिंग के लिए 9.89 लाख और चतुरिया घाट पर 9.86 लाख रुपये रखे गए हैं। इस्माइलगंज प्रथम के चार पार्कों में घाट निर्माण पर 6.07 लाख और इस्माइलगंज द्वितीय के तीन पार्कों के सुधार पर 7.82 लाख रुपये खर्च होंगे।

शंकरपुरवा प्रथम में घाट मरम्मत, टेंट, पंडाल, मंच और साउंड सिस्टम के लिए 4.53 लाख तथा आरएस एकेडमी के सामने पार्क सुधार के लिए 9.02 लाख रुपये निर्धारित हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड के सेक्टर-14 सहित अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार पर 5.52 लाख रुपये खर्च होंगे।