लखनऊ में आज फिर बिजली संकट, काला कांकड़-न्यू हैदराबाद और पेपरमिल कॉलोनी में लगेंगे पावर कट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी मरम्मत से जुड़े काम बंद नहीं हो रहे हैं। अभी 14 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मरम्मत माह मनाया गया है। इस दौरान लेसा के सभी जोन में मरम्मत से जुड़े काम किए गए।

घंटों शटडाउन रहा। उपभोक्ताओं को बताया गया कि बेहतर बिजली के लिए मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं, जिससे त्योहारों में बिजली बेहतर मिल सके। इन सबके बाद भी फिर शटडाउन बिजली विभाग ने फिर शुरू कर दिए हैं। दावा किया गया था कि विशेष परिस्थितियों में ही शटडाउन लिए जाएंगे। अब विश्वविद्यालय बिजली उपकेंद्र से संबंधित काला काकड़, न्यू हैदराबाद व आसपास बिजली संकट सुबह 11 बजे शाम चार बजे तक 23 अक्टूबर को रहेगा। भीखमपुर बिजली उपकेंद्र से संबंधित पेपरमिल कालोनी में नया 250 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा जाना है, इसके कारण शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली संकट रहेगा।