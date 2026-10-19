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श्रद्धा दुबे की तलाश में रायबरेली पहुंची लखनऊ पुलिस की टीम, पिता और सौतेली मां से पूछताछ

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Mon, 19 Oct 2026 04:10 PM (IST)

Shraddha Dubey: पुलिस ने उसके पिता और सौतेली मां से लगभग डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। पड़ोसियों के साथ ही पुलिस ने पूर्व किराएदार से भी जानकारी जुटाई।

लखनऊ पुलिस की टीम रायबरेली में श्रद्धा दुबे के पैतृक आवास पहुंची।

लखनऊ पुलिस की टीम रायबरेली में श्रद्धा दुबे के पैतृक आवास पहुंची।

HighLights

  1. लखनऊ से एसएचओ और छह सिपाही पहुंचे रायबरेली, घर की तलाशी

  2. मीडिया पर श्रद्धा दुबे ने पेश की सफाई तो पुलिस की कई टीमें हुईं मुस्तैद


जागरण संवाददाता, रायबरेली : लिव इन पार्टनर शिवा शर्मा की मौत में मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे के 11 दिन बाद भी फरार रहने पर पुलिस की किरकिरी हो रही है। लखनऊ पुलिस की दस टीमें श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि की तलाश में लगी है, इसी क्रम में लखनऊ के एक टीम रायबरेली में उसके पैतृक आवास पर पहुंची।

श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ पुलिस की टीम रायबरेली में उसके पैतृक आवास पहुंची। रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के राम जी पुरम में श्रद्धा दुबे का घर है। यहां पर पुलिस ने उसके पिता और सौतेली मां से लगभग डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। पड़ोसियों के साथ ही पुलिस ने पूर्व किराएदार से भी जानकारी जुटाई। उसकी तलाश में पुलिस की दस टीमें सक्रिय हो गई हैं। रायबरेली में ही श्रद्धा दुबे की शिक्षा हुई है और यहीं उसका विवाह भी हुआ था

श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ पुलिस सोमवार दोपहर रायबरेली पहुंची। लखनऊ से SHO समेत कई सिपाही शिवा शर्मा की हत्या में मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे के रायबरेली में आवास पर पहुंचे और परिवार का लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने श्रद्धा के पिता और उसकी सौतेली मां से घर के अंदर बंद कमरे में पूछताछ की।

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