लखनऊ: पुलिस को बदनाम करने की साजिश, सिपाही के रिश्वत लेने का वायरल वीडियो जांच में निकला पुराना और भ्रामक

जागरण संवाददाता, मलिहाबाद। रहीमाबाद थाने में तैनात सिपाही प्रेम नारायण का घूस लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरह पुराना और भ्रामक निकला है। इस मामले को लेकर पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।

रहीमाबाद थाने में तीन साल पहले किचन और बरामदे का निर्माण कार्य हुआ था। इसके लिए हिंद ट्रेडर्स तेरवा से बिल्डिंग मटेरियल मंगाया गया था। काम पूरा होने के बाद बचा हुआ सामान दुकानदार को वापस लौटाया गया था। सामान वापसी के बाद दुकानदार ने दो हजार रुपये कांस्टेबल प्रेम नारायण को दिए थे। वायरल वीडियो उसी पुराने लेन-देन का है, जिसे अब वर्तमान मामलों से जोड़कर गलत दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।