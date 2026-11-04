4100 एकड़ पर डेवलप नैमिष और वरुण विहार के प्लॉटों की आज खुलेगी लॉटरी, भूखंडों के लिए ऐसे होगा चयन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की नैमिष नगर व वरुण विहार आवासीय योजनाओं के भूखंडों की पहली लाटरी बुधवार से शुरू हो रही है। लाटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है जहां आवेदकों ही लाटरी ड्रॉ की पर्चियां निकालेंगे। लाटरी की पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सीतापुर रोड पर 4100 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रही नैमिष नगर योजना के प्रथम चरण में ब्रह्म खंड, भूमि खंड फेज-एक व भूमि खंड फेज-दो में 72 से लेकर 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड हैं।

चार नवंबर को 72 व 112.5 वर्ग मीटर, पांच नवंबर को 162 व 200 वर्ग मीटर और छह नवंबर को 288 व 450 वर्ग मीटर भूखंड के समस्त श्रेणी के आवेदकों के मध्य लकी ड्रा निकाला जाएगा। लाटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हाल में सुबह 10 बजे शुरू होगा।