लखनऊ के यात्रियों की हुई मौज, मेट्रो 'गो स्मार्ट कार्ड' को लेकर UPMRC ने दिया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गो स्मार्ट कार्ड को नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) में बदलने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब मेट्रो से सफर करने वाले यात्री 30 अक्टूबर तक अपने गो स्मार्ट कार्ड को निश्शुल्क एनसीएमसी में बदल सकेंगे।

यूपीएमआरसी ने 21 जुलाई को गो स्मार्ट कार्ड को निश्शुल्क एनसीएमसी में बदलने की योजना शुरू की थी। इस एनसीएमसी से यात्री दूसरे शहरों की मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे। लखनऊ मेट्रो ने करीब डेढ़ लाख गो स्मार्ट कार्ड जारी किए थे। इसमें से लगभग 80 हजार कार्ड सक्रिय थे।

यूपीएमआरसी ने इनको बदलकर निश्शुल्क एनसीएमसी जारी करने के लिए कई मेट्रो स्टेशनों पर व्यवस्था की गई है। अब तक 62 हजार यात्रियों ने अपने कार्ड को एनसीएमसी में बदल दिया है। अब भी बड़ी संख्या में यात्रियों के कार्ड नहीं बदले जा सके हैं। इसे देखते हुए ही यूपीएमआरसी एनसीएमसी को बदलने के लिए अंतिम तिथि बार-बार बढ़ा रहा है। अब इस अंतिम तिथि को 30 अक्टूबर को बढ़ा दिया गया है।