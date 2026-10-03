लखनऊ में चौपट चौराहे: चौक चौराहा पर आधी सड़क अतिक्रमण की जद में, वाहनों के लिए बचा महज एक रास्ता

जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी के बड़े बाजार में शामिल चौक क्षेत्र के चौराहे तक पहुंचना वाहन चालकों के लिए रोज जद्दोजहद का सबब है। करीब 20 मीटर चौड़ी सड़क पर आधी सड़क अतिक्रमण और सवारी वाहनों के स्टैंड की भेंट चढ़ गई है। हालात यह हैं कि सड़क के बचे हिस्से से एक समय में महज एक वाहन ही निकल पाता है। पीक आवर्स में वाहनों का दबाव बढ़ते ही यहां जाम की स्थिति बन जाती है।

दैनिक जागरण की टीम ने मौके का जायजा लिया तो चौराहे के आसपास सड़क पर अव्यवस्था साफ दिखाई दी। दुकानदारों ने दुकान के बाहर सड़क तक चार पहिया वाहन खड़े कर रखे थे। खास बात यह है कि कुछ दूरी पर सरकारी पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद सड़क पर वाहनों की पार्किंग जारी है। इसके अलावा सड़क किनारे ही टेंपो स्टैंड बना हुआ है। इससे सड़क का काफी हिस्सा सवारी वाहनों के कब्जे में रहता है।

सड़क के दूसरी तरफ दुकानदारों ने फुटपाथ पर सामान रख रखा है। इससे पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की जगह नहीं बचती और उन्हें मजबूरी में सड़क पर चलना पड़ता है। पुलिस चौकी के बाहर भी वाहनों के खड़े होने से रास्ता और संकरा हो जाता है। पुलिस चौकी से करीब 10 मीटर की दूरी पर थाना होने के बावजूद सड़क पर यह स्थिति बनी हुई है।