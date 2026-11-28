संवाद सूत्र, इटौंजा। थाना क्षेत्र में दो लोगों के लापता होने की शिकायत उनके स्वजन ने दर्ज कराई है। अटरिया थाना क्षेत्र, सीतापुर के हमीरपुर निवासी बराती के अनुसार, उनका पुत्र सुनील 13 नवंबर 2026 को दुघरा गांव में अशर्फी के यहां ससुराल आया था, लेकिन घर नहीं लौटा। तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला।

सुनील की पत्नी का कहना है कि वह इटौंजा से वापस चला गया था। बराती ने बेटे के साथ अप्रिय घटना की आशंका जताई है। वहीं, अटरिया के अचलपुर निवासी ब्रजपाल ने बताया कि उनकी पत्नी 16 दिन पहले अपने पिता देशराज के पास इटौंजा चौराहा ओवर ब्रिज के निकट एक कबाड़ी की दुकान पर आई थी।