लखनऊ में युवक ने विधानसभा के सामने आत्मदाह का किया प्रयास, जमीन पर कब्जे से था परेशान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विधानसभा के गेट नंबर तीन के सामने गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हजरतगंज पुलिस उसे पकड़कर ले गई।

बहराइच के कैसरगंज निवासी चंदन पत्नी और दो बच्चों के साथ विधानसभा के बाहर पहुंचा। चंदन का आरोप है कि उसकी सौतेली मां ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसको लेकर वह पिछले आठ महीने से अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई।