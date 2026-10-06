फर्जी खनन पट्टा दिखाकर 76 लाख रुपये हड़पे, शिकायत करने पर गोली चलाने का आरोप; 9 पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। फर्जी खनन पट्टा दिखाकर 76 लाख रुपये हड़पने के आरोप में शिकायत करने पर पीड़ित पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। चिनहट में पीड़ित सत्यपाल सिंह का आरोप है कि आरोपितों ने पहले हाकी और धारदार हथियार से हमला किया और फिर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। सत्यपाल के झुक जाने से गोली उसे नहीं लगी। चिनहट पुलिस ने चित्रकूट निवासी चंदन दीक्षित समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।



गोमतीनगर विस्तार स्थित सरस्वती अपार्टमेंट निवासी सत्यपाल के मुताबिक, चंदन दीक्षित 15-20 लोगों के गिरोह के साथ काम करता है। आरोपितों ने जिलाधिकारी फतेहपुर के नाम से जारी खनिज पत्रांक कूटरचित दस्तावेज और खनन पट्टा दिखाकर उनसे 76 लाख रुपये लिए थे।

गोली चलाने का आरोप बाद में दस्तावेज फर्जी होने की जानकारी होने पर उन्होंने लखनऊ और फतेहपुर में शिकायत की। सत्यपाल के मुताबिक, 18 अगस्त को वह चिनहट थाने से करीब एक किलोमीटर दूर देवा रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास थे। तभी चंदन दीक्षित अपने साथियों के साथ बिना नंबर की सफेद एसयूवी से पहुंचा।