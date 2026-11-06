लखनऊ: नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर मतांतरण और शादी का दबाव बनाने वाला आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गुडंबा पुलिस ने नाबालिग छात्रा को फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर मतांतरण व शादी का दबाव बनाने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित मोहम्मद सईद उर्फ चिड्डा राजौली का रहने वाला है। करीब पांच माह से फरार चल रहा था।



पुलिस ने बताया कि उसे शुक्रवार दोपहर राजौली पुलिया के पास से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने मुंह नहीं खोला। बस इतना ही कहा कि वह अपना पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में रखेगा।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां ने 25 जून को गुडंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि स्कूल आते-जाते समय बेटी को परेशान किया जाता है। अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं और विरोध करने पर धमकाया जाता है।