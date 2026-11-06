1.44 लाख का सोना और 1.92 लाख की चांदी... फिर भी लखनऊ में हुई रिकॉर्ड खरीदारी, धनतेरस के दिन 2800 करोड़ का हुआ कारोबार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। धनतेरस में लोगों ने दिल खोलकर खरीदारी की। पिछले कई सालों का रिकार्ड भी खरीदारी में टूटा। वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2025 में इतनी खरीदारी बाजार में नहीं रही। सभी सेक्टरों में उछाल रहा। वाहन, बर्तन, आभूषण, कपड़ा, फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देर रात तक रही।

इसी तरह रजिस्ट्री कार्यालयों में भी फ्लैट, विला, जमीन की रजिस्ट्री होने से कार्यालय खुले रहे। व्यापारियों को उम्मीद नहीं थी कि सोने के दाम (1,44,500 दस ग्राम) पिछले साल की तुलना में 12 हजार से अधिक होने के बाद भी लोग इतनी खरीदारी करेंगे, इसी तरह चांदी भी वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में (1,92000 प्रतिकिलोग्राम) 21 हजार रुपये प्रतिकिलोग्राम महंगी थी। लखनऊ में देर रात तक करीब 2800 करोड़ का कारोेबार होने का अनुमान है।

धनतेरस का शुभ मुहूर्त शुरू होते ही शुक्रवार को सुबह से ही बाजारों में खूब भीड़ रही। धनतेरस के दिन 782 वाहन बिक गए, देर रात दस बजे तक डिलीवरी शोरूम से देने का सिलसिला चलता रहा। पुराने लखनऊ में जहां 16 लाख रुपये का कुंदन पोलकी का हाल बिक।

वहीं, कार के शौकीन ने एक करोड़ तैंतालिस लाख की बीएमडब्ल्यू खरीदी। चौक सर्राफा एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदिश जैन के मुताबिक 47 किलो सोना बिका। वर्ष 2025 में 42 किलो सोना बिका था। वहीं चांदी 1050 किलो बिकी और वर्ष 2025 में 850 किलो चांदी केवल स्थानीय कारोबारियों ने बेची, इन दोनों धातुओं की कीमत 88 करोड़ से अधिक कीमत रही।