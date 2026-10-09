नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जाने वाली लखनऊ मेल सहित 12 से ज्यादा ट्रेनें रद, CJP प्रोटेस्ट के कारण फैसला

जागरण संवाददाता, लखनऊ। CJP Protest in Delhi | नई दिल्ली में शनिवार 10 अक्टूबर को सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के होने वाले प्रदर्शन के चलते रेलवे ने शुक्रवार को राजधानी जाने वाले कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया।

शुक्रवार को लखनऊ मेल, गोरखधाम एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर-नई दिल्ली-अमृत भारत एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया है।

इन ट्रेनों के यात्रियों का रिफंड रेलवे अपने काउंटरों पर करेगा। जिन यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बनाया है, उनका रिफंड आईआरसीटीसी करेगा। दिल्ली से दो दिन पहले ही रेल रोको आंदोलन को लेकर आरपीएफ ने देश भर में अलर्ट जारी किया था।