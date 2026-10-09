दिल्ली में प्रदर्शन के बीच आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन हो जाएंगे बंद, पुलिस ने DMRC को लिखी चिट्ठी

स्वदेश कुमार, नई दिल्ली। जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली-एनसीआर के 57 मेट्रो स्टेशनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के ट्रांसपोर्ट रेंज के संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसमें उन्होंने शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार को स्थिति सामान्य होने तक इन मेट्रो स्टेशन को बंद करने के लिए कहा है।

शनिवार को दिल्ली में हो सकता है भारी ट्रैफिक जाम बता दें कि शनिवार को जंतर मंतर और नई दिल्ली क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में प्रदर्शन होगा। सीजेपी की तरफ से इसका आह्वान किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के नेतृत्व में आईएनडीआईए की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

पुलिस ने सुरक्षा के कड़े कर दिए हैं इंतजाम गत जुलाई में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली जिला बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। पुलिस के इंतजामों के बाद भी यहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। उस समय भी कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा था। इस बार पुलिस ने पहले से एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। इसी वजह से शुक्रवार रात से ही ये स्टेशन बंद किए जा रहे हैं।