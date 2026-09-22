गांजा लाने से मना किया तो लॉ स्टूडेंट को पीट-पीटकर किया अधमरा, जान से मारने की धमकी देने का आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट थाना क्षेत्र में गांजा व नशे की गोलियां लाने से मना करने पर सहपाठियों ने बीए एलएलबी के छात्र की जमकर पिटाई की। उसकी हत्या करने की धमकी दी।



ग्राम देवरा, रुपईडीहा, बहराइच निवासी अमन वर्मा सिटी ला कालेज के एलबीएस ब्रांच में बीए एलएलबी का छात्र है। वह चिनहट में गोल्डन डे बायज हास्टल में रहता है। हास्टल के दूसरे कमरे में उसके सहपाठी आदित्य यादव, परिजात प्रताप सिंह और अनुग्रह मसी रहते हैं।