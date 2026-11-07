सेंसेक्स का कमाल: महज 8 दिनों में मालामाल हुए लखनऊ के निवेशक, कमाए 3,400 करोड़ रुपये

अंशू दीक्षित, लखनऊ। शेयर बाजार में आई जोरदार तेजी ने राजधानी के निवेशकों के चेहरे खिला दिए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार उछाल से महज आठ दिनों में लखनऊ के निवेशकों की संपत्ति में करीब 3400 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। शेयर बाजार में आई इस तेजी का फायदा सीधे तौर पर उन निवेशकों को मिला है, जिन्होंने शेयर और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है।

शुक्रवार को 81 हजार से अधिक पर बंद हुए सेंसेक्स ने आठ माह बाद फिर से निवेशकों को बाजार की तरफ रुख करने को मजबूर कर दिया है। नतीजा यह रहा कि छह नवंबर को भी सेंसेक्स 1718.02 की छलांग लगाते हुए 81,028.02 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में साप्ताहिक बढ़त फरवरी 2021 के बाद सबसे मजबूत रही।

एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआइ) के आंकड़ों के मुताबिक, सेंसेक्स के 84 लाख करोड़ में लखनऊ के निवेशकों ने करीब 58 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है। ऐसे में बाजार की तेजी का असर उनके निवेश के मूल्य पर भी दिखाई दे रहा है। इस निवेश में बैंकों, बड़े उद्यमियों, ट्रस्ट, कंपनियों के साथ ही आम लोगों का भी पैसा लगा है।

म्युचुअल फडर डिस्ट्रीब्यूटर रूपेश जेटली कहते हैं कि मार्केट में एक दम से बूम धनतेरस के पहले से आने से बाजार में रौनक है। निवेशकों में उत्साह है क्योंकि कच्चे तेल के दाम 118 बैरल से 97.57 बैरल पर आ गए हैं। रुपया भी पहले से काफी मजबूत हुआ है। जो रुपया 97 चल रहा था, वह डालर के मुकाबले शुक्रवार को 93.93 पर रहा। इसके अलावा अमेरिका के चुनाव ने विदेशी व देशी निवेशकों के मन को मजबूती दी है। कुल मिलाकर अब डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव में कम सीटें आने से कांग्रेस में किसी भी तरह का विधेयक पारित कराना आसान नहीं होगा।