लखनऊ में होटल में ठहरे व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चारबाग के होटल शीला के कमरे के बाथरूम में गुरुवार को 43 वर्षीय व्यक्ति गंभीर अवस्था में मिला। उसके हाथ की नस कटी हुई थी और बाथरूम में खून फैला था। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर नाका विवेक चौधरी के मुताबिक मृतक की पहचान सुनील निवासी ककरघट्टा खास, पोस्ट मनिकापुर, थाना मनियर, बलिया के रूप में हुई है। वह पिछले चार दिनों से होटल में ठहरा था।