जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुरानी इमारतों की दीवारें भी अपने भीतर इतिहास के कई किस्से समेटे होती हैं। जरूरत होती है तो बस उन्हें करीब से देखने और समझने की। गुरुवार को विश्व विरासत सप्ताह की शुरुआत पर शहर के ऐतिहासिक स्मारकों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की ओर से शहर के संरक्षित स्मारकों में प्रवेश नि:शुल्क किए जाने से काफी लोग पहुंचे।

कैसरबाग स्थित द रेजीडेंसी में पहुंचे पर्यटकों ने परिसर की पुरानी इमारतों और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी यादों को करीब से देखा। यहां स्थित 1857 मेमोरियल म्यूजियम में भी प्रवेश नि:शुल्क रहा। इस मौके पर एएसआई, लखनऊ मंडल की ओर से 1857 की क्रांति पर विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें अवध के स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारियों और ऐतिहासिक स्मारकों की तस्वीरों के जरिए उस दौर की कहानी दिखाई गई।