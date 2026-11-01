लखनऊ में मामूली विवाद में ब्लेड से रेता दोस्त का गला, हुई मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सआदतगंज के अंबरगंज स्थित अंबेडकरपार्क के पास शनिवार देर शाम मामूली विवाद में 27 वर्षीय रेहान गाजी की ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित वहां से भाग निकला। मौके पर डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। आरोपित की तलाश में एक टीम को लगाया गया।

डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अंबेडकर पार्क के पास रहने वाले रेहान गाजी की दोस्ती इलाके में रहने वाले उजैथा से थी। दोनों में किसी बात को लेकर रंजिश हो गई थी। शनिवार को भी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में पहले मारपीट हुई, तभी उजैथा ने ब्लेड से रेहान का गला रेता और मौके से फरार हो गया।