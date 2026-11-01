एसएसआर के जरिए भाजपा बढ़ाएगी मतदाता संख्या, सीएम योगी ने 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने पर जताई थी चिंता

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विपक्ष एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के बहाने भले ही भाजपा पर हमलावर है, लेकिन चिंता दूसरे खेमे में भी कम नहीं है। प्रदेश कार्यसमिति के अगले दिन शनिवार को भाजपा ने कार्यालय पर बैठक कर एसएसआर के जरिए पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए रणनीति बनाई गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह कहकर कार्यकर्ताओं को आगाह किया था कि एसआईआर में 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटे हैं, जो नगरीय निकायों की 28 सीटों की स्थिति कमजोर करती है।

मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति में कहा था, सूची से कट गए 1.27 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के नाम योगी ने कहा था कि गायब नामों में 66 लाख ऐसे लोग हैं, जिनका नाम पंचायत की सूची बना हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे 55 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति मतदाता सूची में नहीं दिखती। आगाह किया कि 45 सीटों में जीत-हार का अंतर बहुत कम है, ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने पिछले दिनों भी वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से एसआईआर को लेकर संवाद किया था।