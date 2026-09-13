लखनऊ में किसान के घर छह लाख की चोरी, इंस्पेक्टर बोले- पता नहीं

संवाद सूत्र, जागरण, माल, (लखनऊ)। बेखौफ चोरों ने कोलवा गांव में एक किसान के घर से लाखों रुपये के जेवर व नकदी पार कर दी। पीड़ित ने डायल-112 पर सूचना देने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं, थाना प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद ने कहा कि उन्हें चोरी की कोई जानकारी नहीं है।

कोलवा गांव निवासी जागेश्वर ने बताया कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे परिवार के लोग खाना खाने के बाद घर में ताला बंद कर पास ही बने दूसरे घर में सोने चले गए। शनिवार सुबह करीब सात बजे वापस आए तो घर का ताला टूटा था। अंदर सामान अस्त-व्यस्त था। जागेश्वर के अनुसार, चोरों ने घर के अंदर रखे बक्से का ताला तोड़कर करीब छह लाख रुपये के जेवर व नौ हजार रुपये नकदी चोरी कर ली।

थम नहीं रहा चोरी का सिलसिला

थाना क्षेत्र के केड़ौरा गांव निवासी हरिओम के यहां 6 सितंबर को पांच लाख की चोरी हुई। 10 सितंबर को सालेह नगर नौबस्ता में महेंद्र गुप्ता के पांच लाख की चोरी हुई। 10 सितंबर को ही सालेह नगर में पिंकी के यहां तीन लाख की चोरी हुई। थाना क्षेत्र में लगातार हो रहीं चोरी की घटनाओं से लोगों में नाराजगी है।