संवाद सूत्र, काकोरी। दुबग्गा में सोमवार रात जेहटा के मौहारी गांव मे नई प्लाटिंग में सूनसान इलाके में बने मकान में चल रही नकली ऑक्सीटोसिन बनाने की फैक्ट्री में एसटीएफ और औषधी विभाग की छापेमारी में पुलिस ने आरोपी दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।

फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली ऑक्सीटोसिन सहित उसे बनाने का लगभग दो करोड़ का सामान बरामद हुआ है। फैक्ट्री में नकली ऑक्सीटोसिन बनाकर बोतलों और एम्प्यूल में भरकर अंतर्राज्यीय स्तर पर बेचने का काम किया जा रहा था। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी। सोमवार रात एसटीएफ प्रभारी उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी एवं खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक संदेश मौर्या,विवेक सिंह सहित दुबग्गा पुलिस ने जेहटा के मौहारी गॉव में सुनसान इलाके में बने मकान में छापेमारी की। मकान के अंदर नकली ऑक्सीटोसिन बनाने की फैक्ट्री चल रही थी।