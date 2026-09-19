लखनऊ में प्रेम विवाह से नाराज पूर्व पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात में बेटा भी शामिल

संवाद सूत्र, काकोरी, (लखनऊ)। लोक लाज और प्रेम विवाह को लेकर नाराज पूर्व पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपित ने पत्नी को बहाने से बुलाकर बांके से कई वार किए। हत्या के बाद शव को नहर की पटरी पर फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित पति और हत्या में शामिल उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि भुलई खेड़ा निवासी प्रेमा देवी का विवाह सेमरामऊ निवासी राजू यादव से हुआ था। प्रेमा ने तीन वर्ष के प्रेम प्रसंग के बाद सात माह पूर्व गोहरामऊ निवासी मजदूर प्रदीप यादव से प्रेम विवाह किया था।