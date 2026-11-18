धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। राजधानी सहित प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। ध्वनि व वायु प्रदूषण रोकने में इन बसों का बड़ा योगदान है। अब तक जो इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं वह एक बार चार्जिंग के बाद 80 और 120 किलोमीटर तक ही जा पाती हैं।

जाम या डायवर्जन के कारण कभी चक्कर लंबा होने पर चार्जिंग खत्म होने से यात्रियों को संकट का भी सामना करना पड़ता रहा है। सफर को और सुविधाजनक बनाने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट अब एक बार चार्जिंग के बाद 200 किलोमीटर तक चलने वाली बसों को लाने की तैयारी कर रहा है। यह बसें नए साल में मिलने की उम्मीद है।

राजधानी में आवागमन और सुगम करने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट ने नए 14 रूटों पर बसों की संख्या भी तय कर चुका है। असल में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत लखनऊ को 2009-10 में मिली 250 सीएनजी बसें 15 वर्ष की आयु पूरा करके सड़क से हटाई जा चुकी हैं।