अब बैटरी खत्म होने का डर खत्म, लखनऊ की नई ई-बसें एक चार्ज में दौड़ेंगी पूरे 200 किमी
लखनऊ में अब इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगी, जिससे यात्रियों ...और पढ़ें
HighLights
लखनऊ में 200 किमी रेंज की नई इलेक्ट्रिक बसें
शहर को मिलेंगी 300 लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक बसें
यात्रियों को मिलेगी सुविधाजनक और प्रदूषण मुक्त यात्रा
धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। राजधानी सहित प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। ध्वनि व वायु प्रदूषण रोकने में इन बसों का बड़ा योगदान है। अब तक जो इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं वह एक बार चार्जिंग के बाद 80 और 120 किलोमीटर तक ही जा पाती हैं।
जाम या डायवर्जन के कारण कभी चक्कर लंबा होने पर चार्जिंग खत्म होने से यात्रियों को संकट का भी सामना करना पड़ता रहा है। सफर को और सुविधाजनक बनाने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट अब एक बार चार्जिंग के बाद 200 किलोमीटर तक चलने वाली बसों को लाने की तैयारी कर रहा है। यह बसें नए साल में मिलने की उम्मीद है।
राजधानी में आवागमन और सुगम करने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट ने नए 14 रूटों पर बसों की संख्या भी तय कर चुका है। असल में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत लखनऊ को 2009-10 में मिली 250 सीएनजी बसें 15 वर्ष की आयु पूरा करके सड़क से हटाई जा चुकी हैं।
इसके बाद अब सिर्फ 115 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा। नगरीय परिवहन निदेशालय ने लखनऊ सहित अन्य शहरों को 1225 इलेक्ट्रिक सिटी बसें मुहैया कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगा चुका है।
इनमें से 300 बसें लखनऊ को मिलना है। इनमें नौ मीटर की 100 और 12 मीटर की 200 बसें होंगी। ये बसें एक बार चार्जिंग में पहले से अधिक दूरी तय करेंगी। नगरीय परिवहन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अजीत सिंह ने बताया, नौ मीटर की ई-बसें एक बार चार्ज होने पर 180 किलोमीटर, जबकि 12 मीटर की बसें 200 किलोमीटर तक चलेंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 14 नए मार्ग चिन्हित कर चुका है। बसें मिलने पर संचालन कराया जाएगा।
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नौ मार्गों पर चल रही सिटी बसें
सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने शहर के सभी मेट्रो मार्गों से सिटी बसों को हटा लिया है, अब नौ मार्गों पर बसों का संचालन हो रहा। इनमें बालागंज चौराहे से विराजखंड, दुबग्गा से मोहनलालगंज, घंटाघर से नैमिषारण्य, स्कूटर इंडिया से अवध बस स्टेशन, एयरपोर्ट से अवध बस स्टेशन कमता, राजाजीपुरम से बीबीडी, मुंशी पुलिया से इंट्रीग्रल यूनिवर्सिटी आदि मार्ग हैं।
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