लखनऊ के रिहायशी इलाके में छह महीने से चल रही थी ड्रग फैक्ट्री, दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा

अवनीश मिश्र, लखनऊ। दिल्ली पुलिस ने जानकीपुरम की सीता विहार कालोनी में ड्रग निर्माण इकाई पकड़ कर लखनऊ पुलिस की निगरानी और सूचना तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष-2017 से 2018 तक यह मकान बंद रहता था।

2019 में प्रभात नामक व्यक्ति ने इसे खरीदा। कुछ माह बाद ही उसने प्रयागराज के इमरान को बेच दिया। इमरान यहां रहने नहीं आया। मकान के बाहर बिकाऊ है.. लिख दिया गया। करीब छह माह पहले एक युवक यहां आकर रहने लगा।

उसने अपना नाम राजू बताया और कहा कि मकान किराए पर लिया है। उसने मकान बिकाऊ है के नीचे लिखे मोबाइल नंबर के कई अंक भी मिटा दिए। उसके साथ कभी-कभी एक युवती आती थी, जबकि छह-सात युवक अक्सर मकान पर आते-जाते थे।

घर के बाहर खड़ी रहती थी बिना नंबर की स्कॉर्पियो लोगों का कहना है कि युवकों के आने के दौरान रात करीब 12 बजे से सुबह पांच बजे तक मकान में लाइटें जलती रहती थीं और अंदर काफी चहल-पहल रहती थी। इससे आशंका है कि इसी दौरान ड्रग बनाया जाता था। ॉकरीब तीन माह से मकान के बाहर बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो खड़ी रहती थी।