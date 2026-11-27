जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को लखनऊ सहित देश के 37 रेल मंडलों के डीआरएम के स्थानांतरण कर दिए। लखनऊ के दोनों ही डीआरएम बदले गए हैं। साथ ही लखनऊ में तैनात रहे कई अधिकारियों को दूसरे मंडलाें का डीआरएम बनाया गया है।

त्रिवेंद्रम में तैनात भारतीय रेल यांत्रिक सेवा (आइआरएसएमई) के अधिकारी अमनदीप कपूर को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का डीआरएम बनाया गया है। वह रेलवे भर्ती बोर्ड त्रिवेंद्रम के अध्यक्ष हैं। हालांकि इस पद पर के लिए अमनदीप कपूर की अनिच्छा होने की चर्चा भी रेलवे बोर्ड में रही। उनकी जगह पूर्वी रेलवे के लिलुआ वर्कशाप के मुख्य कारखाना प्रबंधक यतीश कुमार को तैनात करने की चर्चा है।

अब तक लखनऊ डीआरएम के पद पर तैनात सुनील कुमार वर्मा की नई तैनाती के आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं। इसी तरह भारतीय रेल यातायात सेवा (आइआरटीएस ) की सन 1999 बैच की अधिकारी शिखा श्रीवास्तव पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की डीआरएम होंगी। वह गौरव अग्रवाल का स्थान लेंगी। शिखा इस मंडल की चौथी महिला डीआरएम होंगी।