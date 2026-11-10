डॉक्टरों ने 4 KG का कैंसरयुक्त ट्यूमर निकाल महिला को दिया नया जीवन, चार घंटे की सर्जरी के बाद मिली सफलता

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों ने चार किलोग्राम के विशाल कैंसरयुक्त स्तन ट्यूमर की जटिल सर्जरी कर एक महिला को जीवनदान दिया है। मरीज के स्तन में 35×25 सेंटीमीटर आकार का फाइलोड्स ट्यूमर था। फाइलोड्स ट्यूमर स्तन में विकसित होने वाला अपेक्षाकृत दुर्लभ ट्यूमर है। यह तेजी से बढ़ सकता है।

इसके कुछ प्रकार सौम्य होते हैं, जबकि कुछ कैंसरयुक्त यानी घातक भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में समय पर जांच, उचित उपचार और सर्जरी के बाद नियमित फालोअप बेहद जरूरी होता है। खास बात यह है कि मरीज का दूसरे अस्पतालों दो बार आपरेशन हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद ट्यूमर दोबारा विकसित हो गया। ऐसे में डाक्टरों के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। करीब चार घंटे तक चले आपरेशन में डाक्टरों ने सफलतापूर्वक ट्यूमर को बाहर निकाल दिया।



चार ग्राम प्रति डेसीलीटर हो गया था हीमोग्लोबिन

संस्थान के इंडोक्राइन सर्जरी विभाग की डा. अश्विनी राहलकर और डा. सर्राह इदरीस की टीम ने यह जटिल सर्जरी की। डा. अश्विनी ने बताया कि ट्यूमर का आकार काफी बड़ा होने और पहले दो बार आपरेशन के कारण सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण थी।

खास बात यह है कि महिला का हीमोग्लोबिन का स्तर घटकर महज चार ग्राम प्रति डेसीलीटर रह गया था। ऐसे में बिना खून चढ़ाए सर्जरी संभव नहीं थी। लिहाजा, मरीज को खून चढ़ाकर हीमोग्लोबिन का स्तर ठीक किया गया। इसके बाद आपरेशन की तैयारी की गई।



निजी अस्पतालों के मुकाबले काफी कम खर्च