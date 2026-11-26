जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर ठगों ने अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों के बैंक खातों से 10.93 लाख रुपये पार कर दिए। तीनों मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। गाजीपुर के सर्वोदय नगर निवासी आशीष सक्सेना के मोबाइल पर 16 नवंबर को बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी के नाम से फोन आया।

कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या उन्होंने 1.13 लाख रुपये का भुगतान किया है। आशीष ने इनकार करते हुए फोन काट दिया। मोबाइल पर बैंक का एप खोलकर खाता चेक किया तो दो बार में दो लाख 68 हजार 312 रुपये निकल चुके थे। उन्होंने खाता और डेबिट कार्ड ब्लाक कराने के साथ 1930 पर शिकायत की।