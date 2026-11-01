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सीएनजी आज से महंगी, लखनऊ में 1 रुपये महंगी तो उन्नाव में 2.25 प्रति किलो बढ़े CNG के दाम

By Pulak Tripathi Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Sun, 01 Nov 2026 07:47 AM (IST)Updated: Sun, 01 Nov 2026 07:50 AM (IST)

राजधानी लखनऊ सहित आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा जारी ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. सीएनजी की नई दरें 1 नवंबर से लागू होंगी।

  2. लखनऊ में सीएनजी 1 रुपये प्रति किलो महंगी हुई।

  3. उन्नाव में सर्वाधिक 2.25 रुपये प्रति किलो की वृद्धि।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में वाहन चालकों को अब सीएनजी के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) ने सीएनजी की खुदरा कीमतों में वृद्धि कर दी है। नई दरें एक नवंबर की सुबह छह बजे से लागू होंगी। लखनऊ में सीएनजी की कीमत 107 रुपये से बढ़ाकर 108 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। कंपनी ने लखनऊ के साथ आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुलतानपुर में भी कीमतें बढ़ाई हैं।

कंपनी अधिकारियों के अनुसार सर्दियों में गैस की मांग बढ़ने और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण रीगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) की खरीद लागत बढ़ गई है। ग्रीन गैस लिमिटेड के डीजीएम (मार्केटिंग) प्रवीण सिंह ने बताया कि संशोधित दरें एक नवंबर सुबह छह बजे से प्रभावी होंगी।

कहां कितनी बढ़ी कीमत
लखनऊ : 107 से बढ़कर 108 रुपये प्रति किलो, एक रुपये की वृद्धि।
आगरा : 107 से बढ़कर 108 रुपये प्रति किलो, एक रुपये की वृद्धि।
उन्नाव : 103.75 से बढ़कर 106 रुपये प्रति किलो, 2.25 रुपये की वृद्धि।
अयोध्या व सुलतानपुर : 105 से बढ़कर 106 रुपये प्रति किलो, एक रुपये की वृद्धि।

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