यूपी में अब जानवरों का भी होगा अंतिम संस्कार, छावनी परिषद 10 करोड़ से बनाएगा आधुनिक श्मशानघाट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। छावनी परिषद गोमती नदी के किनारे आधुनिक तकनीक वाला श्मशानघाट बनाएगा। इस स्थल पर मनुष्य के साथ जानवरों के अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा दिलकुशा में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अगस्त को 100.92 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे।

पिपराघाट में मौजूदा श्मशानघाट का जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव पिछले दिनों छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में पारित किया गया था। परिषद के नामित सदस्य प्रमोद शर्मा ने बताया कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. से मिले सीएसआर फंड से आधुनिक तकनीक वाले श्मशानघाट के निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यहां नए प्लेटफार्म, शवदाह मशीनें लगाने के साथ बैठने व स्नान के लिए भी निर्माण होंगे। इसी तरह परिषद दिलकुशा गार्डेन के पास करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाएगा। इसका निर्माण एचएएल से सीएसआर फंड से होगा।

मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट, बाक्सिंग एरीना, पिकलबाल कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट हाल जैसी सुविधाएं होंगी। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय 'सक्षम ' का शिलान्यास भी होगा। यहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवश्यक थेरेपी और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

एआइ से होगा कूड़ा निस्तारण सुलतानपुर रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एआइ आधारित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली लगायी जाएगी। इससे कूड़ा प्रबंधन वैज्ञानिकी तरीके से हो सकेगा। आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर छावनी परिषद ने करार किया है।

मिलेगी जाम से राहत सदर बाजार आने वाले वाहनों को खड़ा करने के लिए मंगल पांडेय रोड पर मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनायी जाएगी। इस पार्किंग में एआइ और रोबोटिक प्रणाली होगी। आधुनिक सेंसर जैसी सुविधाएं भी यहां होंगी। एक साथ 280 कारों को खड़ा करने की क्षमता इस पार्किंग में होगी।



जलसंकट होगा दूर छावनी में गर्मी में होने वाले जलसंकट को दूर करने के लिए सदर बाजार के गोमती कम्युनिटी सेंटर में 1500 किलोलीटर क्षमता का भूमिगत टैंक बनेगा। साथ ही 950 लीटर की क्षमता के दो ओवरहैड टैंक का निर्माण कराया जाएगा।

खुलेगी सिटी पालीक्लीनिक तोपखाना बाजार स्थित नीता मेमोरियल पालीक्लीनिकि के स्थान पर राज्य सरकार की अर्बन डिस्पेंसरी सिटी पालीक्लीनिक की शुरुआत भी 30 अगस्त से होगी। यहां प्रदेश सरकार के डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात होंगे। यहां कई रोगों के उपचार के साथ जांच भी निश्शुल्क हो सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर का शुभारंभ भी किया जाएगा।