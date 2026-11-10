लखनऊ: जमीन विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की ईंट से कूचकर हत्या, शव कुएं में फेंका; आरोपी गिरफ्तार

जागरण टीम, लखनऊ। नगराम के समेसी गांव में जमीन के विवाद और शराब के नशे ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। वारदात को छिपाने और हत्या को हादसे का रूप देने के लिए आरोपित ने शव खेत के पास स्थित कुएं में फेंक दिया। सोमवार को कुएं से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो छोटे भाई की करतूत सामने आ गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

समेसी गांव निवासी रामअवतार और 54 वर्षीय जियालाल सगे भाई थे। दोनों खेत में बने छप्पर में रहते थे। पुलिस के मुताबिक, रविवार को दोनों भाइयों ने साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान जमीन बेचने को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि रामअवतार अपने बड़े भाई जियालाल पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था।

शव को कुएं में फेंका रामअवतार अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुका था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। गुस्से में रामअवतार ने जियालाल पर ईंट से कई वार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपित ने साक्ष्य छिपाने के इरादे से शव को पास के कुएं में फेंक दिया, जिससे घटना हादसे जैसी लगे।