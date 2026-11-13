लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज: कोहरे और स्मॉग ने धीमी की वाहनों की रफ्तार, राजधानी में AQI 300 पार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नवंबर माह अब धुंध, कोहरे और स्माग की चादर में लिपटने लगा है। हल्की ठंडक के बीच हवा में घुली धुंध ने सड़कों पर दृश्यता कम कर रही है। शुक्रवार को राजधानी में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही कोहरा, धुंध और स्माग का असर दिखाई दिया। आसमान में छाई धुंध के कारण सूरज धुंधला नजर आया।

पूरे दिन राजधानी लखनऊ कोहरे, धुंध और स्माग की चादर में लिपटी नजर आई। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को कहीं रास्ता साफ देखने में परेशानी हुई तो कहीं आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। साथ ही, वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटा, लेकिन स्माग, धुंध, ठंड के साथ प्रदूषण का एहसास भी करता रहा है। मौसम में नमी, गिरते तापमान और हवा में मौजूद प्रदूषक कणों के कारण धुंध और स्माग बढ़ रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 94 प्रतिशत और न्यूनतम 49 प्रतिशत रहा। सुबह कोहरे, धुंध और स्माग की वजह से दृश्यता करीब 150 मीटर रही। पूरे दिन स्माग की वजह से सूरज भी ठीक से नजर नहीं आया।

शुक्रवार को हरदोई में न्यूनतम तापमान सबसे कम 14.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शाहजहांपुर में 14.8 डिग्री, और बस्ती व उरई में न्यूनतम तापमान 15.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं, कानपुर शहर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा।



बारिश और कोहरे के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार और रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। इसके विपरीत, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम के मुख्यतः सामान्य रहने के आसार हैं। हालांकि, सुबह के समय कुछ स्थानों पर कोहरा दिखाई दे सकता है।



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