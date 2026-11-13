15 साल में 500000 मरीजों के दिल का इलाज: लोहिया संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग ने बनाया कीर्तिमान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलाजी विभाग ने 15 वर्ष में दिल के पांच लाख मरीजों को ओपीडी में परामर्श दिया। वहीं, 51 हजार से अधिक मरीजों को भर्ती कर उपचार किया गया। वर्ष 2026 में ही 57 हजार से अधिक रोगियों ने ओपीडी में परामर्श हासिल किए, जबकि छह हजार मरीज भर्ती किए गए हैं।

विभागाध्यक्ष प्रो. भुवन चंद्र तिवारी ने शुक्रवार को विभाग के 15वें स्थापना दिवस समारोह में ये उपलब्धियां साझा कीं। निदेशक प्रो. सीएम सिंह ने विभाग के विशेष गीत का लोकार्पण किया। केयरिंग हार्ट्स नाम से तैयार यह गीत विभाग की सेवा भावना, टीम के समर्पण और मरीजों की जान बचाने के संकल्प को दर्शाता है।



आधुनिक सुविधाओं का विस्तार

प्रो. भुवन चंद्र तिवारी के मुताबिक, वर्ष 2011 में सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ विभाग अब आधुनिक उपचार कर रहा है। डीएम कार्डियोलाजी की सीटें भी एक से बढ़कर आठ हो गई हैं। 24 घंटे इमजरेंसी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। विभाग में एआइ आधारित ओसीटी, आइवीयूएस की मदद से एंजियोप्लास्टी, एक्साइमर लेजर एंजियोप्लास्टी और हार्ट के वाल्व से जुड़ी जटिल प्रक्रियाएं की जा रही हैं।