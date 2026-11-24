जागरण संवाददाता, लखनऊ। सीतापुर के रहने वाले अनुराग पाल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 ने पत्नी के प्रेमी की गला घोटकर हत्या करने व शव छिपाने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।



अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सीमा सिंह द्वारा बताया गया कि मामले की रिपोर्ट 18 सितंबर 2019 को मृतक प्रदीप पाल के पिता परशुराम ने थाना मड़ियांव में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनका बेटा प्रदीप आरओ सर्विस सेंटर में काम करता था तथा सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकला था।

रात 11-12 बजे तक वह नहीं लौटा तो बेटी ने फोन किया। तब प्रदीप ने बताया था कि वह दोषी के साथ है तथा 15-20 मिनट में घर पहुंच रहा है। अभियोजन द्वारा बताया गया कि अगले दिन वादी को थाने से फोन आया कि पुलिस को एक लावारिस शव और मोटरसाइकिल मिली है, इसलिए वहां जाकर पहचान कर ली जाए।