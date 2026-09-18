लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों से 250 रुपये की अवैध वसूली, जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बीते 12 सितंबर को बहराइच निवासी मुकीम मजदूरी करने को लखनऊ से दुबई के लिए रवाना हुए। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके वीजा को लेकर इमिग्रेशन विभाग को कुछ संदेह हुआ। विभाग ने वीजा का प्रिंट निकलवाकर लाने को कहा। प्रस्थान गेट के पास स्थित बूथ पर बैठे निजी एजेंसी के कर्मचारी ने पेपर जांच और एक पेज का प्रिंट निकालने के नाम पर 250 रुपये का चार्ज यात्री मुकीम से ले लिया।

रसीद मांगने सादे पेपर पर लिखकर दिया लेकिन यह नहीं लिखा कि रुपये किस मद में वसूले गए। मुकीम दुबई पहुंच गए तो उनकी ओर से शिकायत परिचित विकास सिंह ने दर्ज कराई। अब एयरपोर्ट प्रबंधन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पता चला है कि सुनियोजित तरीके से प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों से इसी तरह कागज चेक कराने के नाम पर वसूली हो रही है।

लखनऊ एयरपोर्ट से इस समय प्रतिदिन करीब 100 से 110 विमानों का आवागमन होता है। इसमें 12 से 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने वाली विमान सेवाएं हैं। प्रतिदिन करीब 17 हजार यात्री लखनऊ से रवाना होते हैं। इसमें 2200 से 2500 यात्री उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों से दुबई, अबूधाबी और रियाद जाते हैं।

अधिकांश श्रमिक यात्रियों को वीजा व पासपोर्ट सहित इंटरनेशनल यात्रा के नियमों की जानकारी नहीं होती है। इसी का फायदा उठाकर एयरपोर्ट पर उनसे अधिक रुपयों की वसूली की जा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन ने एके एजेंसीज नाम की संस्था को यात्रियों की आइडी और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों का प्रिंट देने के लिए प्रस्थान गेट के पास एक बूथ आवंटित किया है।