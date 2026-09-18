लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा, शहीद पथ पर बनेगा एलिवेटेड रोड

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के विस्तार की बात कही है। गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का विस्तार लखनऊ की आखिरी खोलने तक होगा। इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकेंगे।

वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है। 42 सौ करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और 13 जुलाई को ही इसका लोकार्पण हुआ है। उनकी इस घोषणा से यह तय हो गया है कि एक्सप्रेसवे भविष्य में अभी कई और जिलों से कनेक्ट होने जा रहा है। अभी यह लखनऊ के अलावा उन्नाव, कानपुर को जोड़ रहा है।

वहीं लखनऊ के शहीद पथ पर एलिवेटेड रोड बनेगी और उस पर चलने वाले वाहन पर लोग आसानी से अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। नितिन गडकरी के मुताबिक एलिवेटेड रोड पर चलने वाले सार्वजनिक वाहन पेट्रोल व डीजल से नहीं चलेंगे।