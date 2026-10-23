लखनऊ एयरपोर्ट पर बुजुर्ग के बैग से मिला जिंदा कारतूस, लाइसेंस दिखाने पर मिली राहत लेकिन फ्लाइट छूट गई

संवाद सूत्र, सरोजनीनगर। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को सुरक्षा जांच के दौरान इंदिरा नगर निवासी रामनाथ यादव के बैग से .315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। सीआइएसएफ ने पूछताछ के बाद उन्हें सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया।

शस्त्र लाइसेंस दिखाने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई में उनकी पुणे जाने वाली फ्लाइट छूट गई।

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थाना प्रभारी निरीक्षक राजदेव राम प्रजापति ने बताया, रामनाथ यादव शुक्रवार दोपहर 1:35 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से पुणे जाने वाले थे। उनकी बहू वहां एक अस्पताल में भर्ती है।

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सुरक्षा जांच के दौरान बैग से कारतूस मिलने पर पूछताछ की गई। रामनाथ ने बताया, कारतूस गलती से बैग में रह गया था। शस्त्र लाइसेंस प्रस्तुत करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि, इस प्रक्रिया में उनकी फ्लाइट छूट गई।