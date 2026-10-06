लखनऊ एयरपोर्ट पर लेबर कैंप में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह लेबर कैंप में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।