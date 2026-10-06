लखनऊ एयरपोर्ट पर लेबर कैंप में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह लेबर कैंप में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
HighLights
लखनऊ एयरपोर्ट पर लेबर कैंप में आग।
दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू।
कोई जनहानि नहीं, जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह लेबर कैंप में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
फायर स्टेशन प्रभारी सुमित सिंह ने बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई,आग लगने के कारण और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
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