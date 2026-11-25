जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन जल्द ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की चार नई टाउनशिप में 1220 करोड़ रुपये की लागत से चार ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्र बनाकर रोशन करने जा रहा है।

इस नए प्रयास से कालोनियों के आसपास बसी अन्य कालोनियों को भी चार दशक तक बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन के अधिकारियों के मुताबिक एक माह के भीतर ट्रांसमिशन वर्क कमेटी (टीडब्ल्यूसी) की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है और फिर काम शुरू कर दिया जाएगा।

मुख्य अभियंता ट्रांसमिशन के मुताबिक अगर कोई रुकावट नहीं आती है तो सभी बिजली उपकेंद्र दिसंबर 2029 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए एलडीए ने जमीन फाइनल कर दी हैं। एलडीए की वेलनेस सिटी, आइटी सिटी, नैमिष विहार और वरुण विहार में यह बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अपनी चार नई टाउनशिप में 1220 करोड़ रुपये की लागत से चार ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्र स्थापित करेगा। यह परियोजना लखनऊ की बढ़ती आबादी को राहत देगा।

सुलतानपुर रोड स्थित एलडीए की आइटी सिटी में सबसे बड़ा बिजली उपकेंद्र ट्रांसमिशन के अभियंता लगाएंगे। यहां 765 केवीए का बिजली उपकेंद्र बनाया जाएगा। योजना है कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाली आइटी सिटी को किसी प्रकार की बिजली संकट का सामना न करना पड़े।

ट्रांसमिशन के अभियंताओं को दी 26 एकड़ जमीन इसके लिए 53 एकड़ जमीन एलडीए बिजली विभाग को दे रहा है। इसके निर्माण में 600 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। इसी तरह आगरा एक्सप्रेसवे के पास स्थित वरुण विहार कालोनी में 400 केवीए का बिजली उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए 26 एकड़ जमीन एलडीए ने ट्रांसमिशन के अभियंताओं को दी है।

इसे बनाने में तीन सौ करोड़ रुपये खर्च आएगा। नैमिष विहार और वेलनेस सिटी में 12.5-12.5 एकड़ जमीन पर 220-220 केवीए के दो बिजली ट्रांसमिशन उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इस योजना पर 160-160 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।



इन ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्रों से आसपास की आबादी को भी होगा लाभ