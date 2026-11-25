जागरण संवाददाता, लखनऊ। समाज की जमीनी समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान के व्यावहारिक रास्ते तलाशने में अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) भी अहम भूमिका निभाएगा। विश्वविद्यालय सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर शोध, प्रशिक्षण और जनजागरूकता अभियान चलाएगा।

इसके लिए विश्वविद्यालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआइएसडी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. यूवी किरण ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर काम करना है। इसके तहत नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने के साथ मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार एवं कल्याण और भिक्षावृत्ति की रोकथाम जैसे विषयों पर शोध होगा। शोध के निष्कर्षों के आधार पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण और नीतिगत सुझाव तैयार किए जाएंगे।